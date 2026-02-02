Вождение во время блэкаутов – водителям напомнили ключевые правила безопасности

Особое внимание рекомендуется уделять движению в темное время суток и в сложных погодных условиях.

Вождение во время отключений электроэнергии требует повышенной осторожности, особенно в темное время суток. Дополнительные риски для участников дорожного движения создают сложные погодные условия, в частности снег, гололед и сильный мороз.

Для безопасной поездки водителям в МВД советуют перед каждым выездом проверять техническое состояние автомобиля, уменьшать скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию. Особенно это касается перекрестков, где из-за отсутствия электроэнергии могут не работать светофоры.

Также рекомендуется использовать преимущественно ближний свет фар, а в условиях недостаточной видимости — включать противотуманные фары. Отдельно отмечается необходимость быть максимально внимательными к пешеходам, которых в темное время суток сложнее заметить, особенно при наличии тонировки стекол, что уменьшает обзорность.

Кроме того, водителям советуют иметь в багажнике средства для очистки автомобиля от снега и льда, аварийное оборудование, инструменты для эвакуации, фонарик и одеяло. Также в машине должны быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки.

