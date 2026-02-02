  1. В Україні

«Податок на Google»: скільки принесли бюджету України Apple, Meta та Netflix

11:30, 2 лютого 2026
«Податок на Google» у 2025 році приніс бюджету України понад 14,4 млрд грн.
У 2025 році надходження до державного бюджету від так званого «податку на Google» перевищили 14,4 млрд гривень. Йдеться про податок на додану вартість, який сплачують нерезиденти — постачальники електронних послуг фізичним особам на митній території України. Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, у грошовому еквіваленті надходження склали 150,1 млн євро та 177,4 млн доларів США. Найбільшими платниками податку залишаються провідні світові цифрові компанії, зокрема Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

Карнаух наголосила, що ці надходження свідчать про прозорі та справедливі правила як для українського, так і для міжнародного бізнесу, а ринок цифрових послуг в Україні продовжує зростати.

Також розширюється коло платників податку. Упродовж 2025 року платниками ПДВ зареєструвалися 12 нових нерезидентів, а з початку 2026 року — ще п’ять компаній. Загалом в Україні вже налічується 150 нерезидентів — платників ПДВ у сфері електронних послуг.

«Усі електронні послуги, якими ми користуємося щодня, працюють на бюджет країни. Це кошти на захист країни, соціальні програми та відновлення», — підкреслила Леся Карнаух.

У ДПС нагадали, що обов’язок реєстрації платником ПДВ для нерезидентів виникає у разі, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг постачання електронних послуг в Україні перевищує суму, еквівалентну 1 млн гривень.

податкова Україна податки Податковий кодекс України

