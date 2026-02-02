«Налог на Google»: сколько принесли бюджету Украины Apple, Meta и Netflix

«Налог на Google» в 2025 году принес бюджету Украины более 14,4 млрд грн.

В 2025 году поступления в государственный бюджет от так называемого «налога на Google» превысили 14,4 млрд гривен. Речь идет о налоге на добавленную стоимость, который уплачивают нерезиденты — поставщики электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины. Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, в денежном эквиваленте поступления составили 150,1 млн евро и 177,4 млн долларов США. Крупнейшими плательщиками налога остаются ведущие мировые цифровые компании, в частности Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy и Netflix.

Карнаух подчеркнула, что эти поступления свидетельствуют о прозрачных и справедливых правилах как для украинского, так и для международного бизнеса, а рынок цифровых услуг в Украине продолжает расти.

Также расширяется круг плательщиков налога. В течение 2025 года плательщиками НДС зарегистрировались 12 новых нерезидентов, а с начала 2026 года — еще пять компаний. В целом в Украине уже насчитывается 150 нерезидентов — плательщиков НДС в сфере электронных услуг.

«Все электронные услуги, которыми мы пользуемся ежедневно, работают на бюджет страны. Это средства на защиту страны, социальные программы и восстановление», — подчеркнула Леся Карнаух.

В ГНС напомнили, что обязанность регистрации плательщиком НДС для нерезидентов возникает в случае, если в течение последних 12 месяцев объем поставки электронных услуг в Украине превышает сумму, эквивалентную 1 млн гривен.

