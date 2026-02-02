Чи можуть особі надсилати «безкінечну» кількість повісток — відповідь ТЦК

У ТЦК роз’яснили питання щодо надсилання повісток.

Фото: fastivnews.city

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський обласний ТЦК роз’яснив питання щодо повісток. У відомстві відповіли на запитання: «Чи можуть надсилати повістки «безкінечно», якщо людина не з’являється по попередніх повістках? І яка відповідальність настає в таких випадках?»

У ТЦК нагадали, що повістки ТЦК та СП надсилаються до виконання обов’язку військовозобов’язаного. Якщо особа не з’являється, за кожне порушення передбачено окремий штраф. Таким чином, кількість штрафів залежить від фактичних дій особи та конкретних зафіксованих порушень.

На сьогодні система військового обліку повністю синхронізована з державними реєстрами, що робить процес виявлення порушників автоматизованим.

«ТЦК мають право виносити постанову про адміністративне стягнення без присутності особи, якщо є підтвердження отримання повістки або відмітки про неможливість її вручення.

Тривале ігнорування штрафів може вести навіть до блокування банківських рахунків.

Хоча закон не встановлює «безкінечну» кількість повісток, у практиці територіальних центрів комплектування надсилання повторних повісток є нормою, оскільки це є частиною виконання обов’язків громадянина», - йдеться у заяві.

Інструкція зі сплати штрафів від Міноборони:

- спершу треба завантажити «Резерв+»;

потім перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення;

далі протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8500 грн – 50% від повної суми. На оплату є термін у 20 днів.

Якщо не заплатити за 20 днів, доведеться заплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Підприємствам потрібно мати середню зарплату від 21,6 тис. грн для бронювання співробітників у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в державному бюджеті на 2026 рік.

Згідно із законом «Про державний бюджет на 2026 рік», із січня мінімальна заробітна плата зросла з 8000 грн до 8647 грн (у погодинному розмірі - 52 грн).

Згідно з постановою №1332 від 22 листопада 2024 року, для бронювання працівників підприємства повинні мати середню заробітну плату від 2,5 мінімальних (у 2025 році - 20 тис. грн на місяць), їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні мати таку зарплату продовж періоду бронювання.

«Таким чином, у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати, підприємства з 1 січня 2026 року повинні мати середню зарплату від 21 617,5 грн на місяць, а їхні працівники-претенденти на бронювання - таку зарплату продовж періоду бронювання», - додали у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.