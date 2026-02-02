  1. В Украине

Могут ли лицу присылать «бесконечное» количество повесток — ответ ТЦК

12:06, 2 февраля 2026
В ТЦК разъяснили вопрос относительно направления повесток.
Фото: fastivnews.city
Киевский областной ТЦК разъяснил вопрос относительно повесток. В ведомстве ответили на вопросы: «Могут ли присылать повестки “бесконечно”, если человек не является по предыдущим повесткам? И какая ответственность наступает в таких случаях?»

В ТЦК напомнили, что повестки ТЦК и СП направляются для выполнения обязанности военнообязанного. Если лицо не является, за каждое нарушение предусмотрен отдельный штраф. Таким образом, количество штрафов зависит от фактических действий лица и конкретных зафиксированных нарушений.

На сегодняшний день система воинского учета полностью синхронизирована с государственными реестрами, что делает процесс выявления нарушителей автоматизированным.

«ТЦК имеют право выносить постановление об административном взыскании без присутствия лица, если есть подтверждение получения повестки или отметка о невозможности ее вручения.

Длительное игнорирование штрафов может привести даже к блокированию банковских счетов.

Хотя закон не устанавливает “бесконечное” количество повесток, на практике территориальных центров комплектования направление повторных повесток является нормой, поскольку это является частью выполнения обязанностей гражданина», — говорится в заявлении.

Инструкция по уплате штрафов от Минобороны:

сначала нужно загрузить «Резерв+»;

затем перейти в раздел «Штрафы онлайн» и подать заявление о признании нарушения;

далее в течение трех дней ТЦК должно рассмотреть заявление и направить постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. На оплату установлен срок 20 дней.

Если не оплатить в течение 20 дней, придется уплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

Предприятиям необходимо иметь среднюю заработную плату от 21,6 тыс. грн для бронирования сотрудников в связи с повышением минимальной заработной платы в государственном бюджете на 2026 год.

Согласно закону «О государственном бюджете на 2026 год», с января минимальная заработная плата выросла с 8000 грн до 8647 грн (в почасовом размере — 52 грн).

Согласно постановлению №1332 от 22 ноября 2024 года, для бронирования работников предприятия должны иметь среднюю заработную плату от 2,5 минимальных (в 2025 году — 20 тыс. грн в месяц), их работники — претенденты на бронирование — также должны иметь такую заработную плату в течение периода бронирования.

«Таким образом, в связи с повышением минимальной заработной платы, предприятия с 1 января 2026 года должны иметь среднюю заработную плату от 21 617,5 грн в месяц, а их работники — претенденты на бронирование — такую заработную плату в течение периода бронирования», — добавили в ТЦК.

