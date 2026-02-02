  1. В Україні

Німеччину паралізував транспортний страйк: автобуси й поїзди не вийшли на маршрути

11:12, 2 лютого 2026
Страйки працівників громадського транспорту паралізували перевезення у 15 федеральних землях Німеччини.
Фото: Frankfurter Allgemeine
У Німеччині попереджувальні страйки працівників громадського транспорту призвели до масштабних збоїв у перевезеннях у більшості регіонів країни. Як повідомляє tagesschau, акції протесту оголошені у 15 федеральних землях за закликом профспілки ver.di.

Автобуси, трамваї та метро багатьох муніципальних транспортних підприємств у понеділок практично не вийшли на маршрути або курсують з суттєвими обмеженнями. Найбільше це позначилося на ранкових поїздках працівників і школярів. За даними профспілки, лише в Нижній Саксонії для близько 5 тисяч працівників наразі діє мирна угода, тож страйк там не проводиться.

У деяких регіонах, зокрема в Рейнланд-Пфальці та Саарланді, транспортні обмеження почалися ще ввечері напередодні — автобуси й трамваї з 22:00 повернулися в депо. Водночас окремі «порожні рейси» без пасажирів здійснюються з технічною метою, зокрема для підтримання контактних ліній у робочому стані.

Переговорник ver.di Серат Чанюрт пояснив, що страйк став вимушеним кроком через відсутність прогресу в тарифних переговорах із роботодавцями. Профспілка вимагає, зокрема, скорочення робочого тижня, збільшення часу відпочинку та підвищення доплат. По всій країні також заплановані мітинги страйкуючих.

Водночас регіональні поїзди та міські електрички S-Bahn, які обслуговує Deutsche Bahn, продовжують працювати у звичайному режимі. У компанії зазначили, що ці підрозділи не охоплені страйком, оскільки не представлені профспілкою ver.di.

Юристи нагадують, що відповідальність за своєчасне прибуття на роботу в умовах страйків або інших форс-мажорів, як-от негода, покладається на самих працівників, якщо дистанційна робота неможлива.

Німеччина транспорт

