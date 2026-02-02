  1. В Украине

Германию парализовала транспортная забастовка: автобусы и поезда не вышли на маршруты

11:12, 2 февраля 2026
Забастовки работников общественного транспорта парализовали перевозки в 15 федеральных землях Германии.
Фото: Frankfurter Allgemeine
В Германии предупредительные забастовки работников общественного транспорта привели к масштабным сбоям в перевозках в большинстве регионов страны. Как сообщает tagesschau, акции протеста объявлены в 15 федеральных землях по призыву профсоюза ver.di.

Автобусы, трамваи и метро многих муниципальных транспортных предприятий в понедельник практически не вышли на маршруты либо курсируют с существенными ограничениями. Больше всего это сказалось на утренних поездках работников и школьников. По данным профсоюза, лишь в Нижней Саксонии для около 5 тысяч работников в настоящее время действует мирное соглашение, поэтому забастовка там не проводится.

В некоторых регионах, в частности в Рейнланд-Пфальце и Саарланде, транспортные ограничения начались еще вечером накануне — автобусы и трамваи с 22:00 вернулись в депо. Вместе с тем отдельные «пустые рейсы» без пассажиров выполняются в технических целях, в частности для поддержания контактных линий в рабочем состоянии.

Переговорщик ver.di Серат Чанюрт пояснил, что забастовка стала вынужденным шагом из-за отсутствия прогресса в тарифных переговорах с работодателями. Профсоюз требует, в частности, сокращения рабочей недели, увеличения времени отдыха и повышения доплат. По всей стране также запланированы митинги бастующих.

В то же время региональные поезда и городские электрички S-Bahn, которые обслуживает Deutsche Bahn, продолжают работать в обычном режиме. В компании отметили, что эти подразделения не охвачены забастовкой, поскольку не представлены профсоюзом ver.di.

Юристы напоминают, что ответственность за своевременное прибытие на работу в условиях забастовок или других форс-мажоров, таких как непогода, возлагается на самих работников, если дистанционная работа невозможна.

