  1. В Україні

Близько 10% базових станцій мобільного зв’язку не працюють в умовах відключень електроенергії – МВС

13:15, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами Зеленського, десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості.
Близько 10% базових станцій мобільного зв’язку не працюють в умовах відключень електроенергії – МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обласні керівники отримали доручення перевірити роботу всіх базових станцій мобільного зв’язку в регіонах. За даними МВС, близько 10% таких станцій не працюють в умовах відключень електроенергії, причому найчастіше проблеми фіксують у сільській місцевості.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Про це глава держави заявив за підсумками селекторної наради щодо поточної ситуації в країні. За його словами, українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми до рівня, який був до технологічної аварії в суботу, і наразі роботу системи стабілізовано. Водночас через сильні морози та наслідки російських обстрілів виклики для енергетики залишаються складними.

Зеленський зазначив, що за добу були зафіксовані нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і «шахедів» по енергетичній інфраструктурі не було.

Водночас РФ, за його словами, і надалі зосереджується на терорі проти логістики, насамперед залізничної. Зокрема, удари фіксувалися у Дніпропетровській та Запорізькій областях по об’єктах залізниці. За підсумками наради Президент дав окремі доручення командувачу Повітряних сил ЗСУ, міністру оборони та керівнику «Укрзалізниці».

У Києві, за словами глави держави, досі понад 200 будинків залишаються без опалення. До відновлювальних робіт залучено ремонтні бригади з різних регіонів України — загалом працюють понад 200 бригад. Зеленський також доручив МВС та обласним і місцевим адміністраціям перевірити готовність усіх пунктів підтримки та обігріву в Україні. Незалежно від того, який рівень користування пунктами був цими днями, мають бути готовими на час усього похолодання до будь-якого розвитку подій, зазначив він.

Окреме доручення отримало «Укренерго» щодо Одеської області — графіки відключень мають бути скориговані з урахуванням великої кількості будинків з електроопаленням. Складна ситуація з відключеннями, за словами Президента, зберігається в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпропетровщині, у Черкаській області, а також у громадах на кордоні з Росією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна Володимир Зеленський відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Аліменти і межі проваджень: суд у Миколаївській області не врахував переказ боржника у новому рішенні

Суд підкреслив, що платіж не може бути зарахований поза межами чинних на момент його здійснення проваджень.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]