Близько 10% базових станцій мобільного зв’язку не працюють в умовах відключень електроенергії – МВС

За словами Зеленського, десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обласні керівники отримали доручення перевірити роботу всіх базових станцій мобільного зв’язку в регіонах. За даними МВС, близько 10% таких станцій не працюють в умовах відключень електроенергії, причому найчастіше проблеми фіксують у сільській місцевості.

Про це глава держави заявив за підсумками селекторної наради щодо поточної ситуації в країні. За його словами, українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми до рівня, який був до технологічної аварії в суботу, і наразі роботу системи стабілізовано. Водночас через сильні морози та наслідки російських обстрілів виклики для енергетики залишаються складними.

Зеленський зазначив, що за добу були зафіксовані нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і «шахедів» по енергетичній інфраструктурі не було.

Водночас РФ, за його словами, і надалі зосереджується на терорі проти логістики, насамперед залізничної. Зокрема, удари фіксувалися у Дніпропетровській та Запорізькій областях по об’єктах залізниці. За підсумками наради Президент дав окремі доручення командувачу Повітряних сил ЗСУ, міністру оборони та керівнику «Укрзалізниці».

У Києві, за словами глави держави, досі понад 200 будинків залишаються без опалення. До відновлювальних робіт залучено ремонтні бригади з різних регіонів України — загалом працюють понад 200 бригад. Зеленський також доручив МВС та обласним і місцевим адміністраціям перевірити готовність усіх пунктів підтримки та обігріву в Україні. Незалежно від того, який рівень користування пунктами був цими днями, мають бути готовими на час усього похолодання до будь-якого розвитку подій, зазначив він.

Окреме доручення отримало «Укренерго» щодо Одеської області — графіки відключень мають бути скориговані з урахуванням великої кількості будинків з електроопаленням. Складна ситуація з відключеннями, за словами Президента, зберігається в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпропетровщині, у Черкаській області, а також у громадах на кордоні з Росією.

