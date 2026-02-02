Около 10% базовых станций мобильной связи не работают в условиях отключений электроэнергии — МВД

По словам Зеленского, десятая часть станций не работает в условиях отключений и особенно часто это – в сельской местности.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что руководители областей получили поручение проверить работу всех базовых станций мобильной связи в регионах. По данным МВД, около 10% таких станций не работают в условиях отключений электроэнергии, при этом чаще всего проблемы фиксируются в сельской местности.

Об этом глава государства заявил по итогам селекторного совещания по текущей ситуации в стране. По его словам, украинские энергетики полностью восстановили состояние энергосистемы до уровня, который был до технологической аварии в субботу, и на данный момент работа системы стабилизирована. В то же время из-за сильных морозов и последствий российских обстрелов вызовы для энергетики остаются сложными.

Зеленский отметил, что за сутки были зафиксированы новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных громадах, однако целенаправленных ударов российских ракет и «шахедов» по энергетической инфраструктуре не было.

В то же время РФ, по его словам, и далее сосредотачивается на терроре против логистики, прежде всего железнодорожной. В частности, удары фиксировались в Днепропетровской и Запорожской областях по объектам железной дороги. По итогам совещания Президент дал отдельные поручения командующему Воздушных сил ВСУ, министру обороны и руководителю «Укрзализныци».

В Киеве, по словам главы государства, до сих пор более 200 домов остаются без отопления. К восстановительным работам привлечены ремонтные бригады из разных регионов Украины — всего работают более 200 бригад. Зеленский также поручил МВД и областным и местным администрациям проверить готовность всех пунктов поддержки и обогрева в Украине. Независимо от того, каким был уровень пользования пунктами в эти дни, они должны быть готовы на весь период похолодания к любому развитию событий, отметил он.

Отдельное поручение получила «Укрэнерго» по Одесской области — графики отключений должны быть скорректированы с учетом большого количества домов с электроотоплением. Сложная ситуация с отключениями, по словам Президента, сохраняется в Кропивницком и области, на Полтавщине, Днепропетровщине, в Черкасской области, а также в громадах на границе с Россией.

