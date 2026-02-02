  1. В Україні

Через перепади напруги у будівлі Солом'янського райсуду Києва загорілося мережеве обладнання

16:38, 2 лютого 2026
Інцидент призвів до відсутності доступу робочих комп’ютерів працівників суду до інтернету.
Через перепади напруги у будівлі Солом'янського райсуду Києва загорілося мережеве обладнання
Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що через перепади напруги 31 січня у приміщенні на вулиці Грушецькій, 1 відбулось загорання комунікаційної шафи з мережевим обладнанням, що забезпечує зв’язок між користувачами, сервером та двома будівлями.

Хоча загорання було локалізовано та зупинено, проте у суді повідомляють, що інцидент призвів до відсутності доступу робочих комп’ютерів працівників суду до інтернету. Зокрема, немає можливості здійснювати фіксацію судових засідань через підсистему «ВКЗ», та автоматизованої системи документообігу суду.

«На даний час ведуться роботи по усуненню наслідків та відновленню комунікацій.

У зв’язку з зазначеним прийом громадян відділами розташованим у приміщенні суду за адресою: м. Київ, Грушецька, 1, не буде здійснюватись до відновлення комунікацій.

Одночасно повідомляємо, що для стабільного функціонування суду, забезпечення безперервності правосуддя та створення комфортних умов перебування громадян, навіть за нинішніх обставин, на першому поверсі приміщення знаходиться поштова скринька, яка розміщені біля посту Служби судової охорони.

Інформацію про те чи відбудеться розгляд справи необхідно уточнювати в апарату судді, в провадженні якого перебуває справа», - заявили у суді.

Також там нагадали, що стаціонарні телефони під час відсутності електропостачання не працюють, а документи направлені на електронну пошту суду та через підсистему «Електронний суд» можуть надходити із затримкою.

Київ Солом'янський районний суд Києва електроенергія відключення світла графіки відключень світла

