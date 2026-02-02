Из-за перепадов напряжения в здании Соломенского райсуда Киева загорелось сетевое оборудование

Инцидент привел к отсутствию доступа рабочих компьютеров сотрудников суда к интернету.

Соломенский районный суд города Киева сообщил, что из-за перепадов напряжения 31 января в помещении на улице Грушевской, 1 произошло возгорание коммуникационного шкафа с сетевым оборудованием, которое обеспечивает связь между пользователями, сервером и двумя зданиями.

Хотя возгорание было локализовано и ликвидировано, в суде сообщают, что инцидент привел к отсутствию доступа рабочих компьютеров сотрудников суда к интернету. В частности, отсутствует возможность осуществлять фиксацию судебных заседаний через подсистему «ВКЗ», а также работу автоматизированной системы документооборота суда.

«В настоящее время ведутся работы по устранению последствий и восстановлению коммуникаций».

В связи с указанным прием граждан отделами, расположенными в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Грушецкая, 1, осуществляться не будет до восстановления коммуникаций.

Одновременно сообщаем, что для стабильного функционирования суда, обеспечения непрерывности правосудия и создания комфортных условий пребывания граждан даже при нынешних обстоятельствах на первом этаже помещения находится почтовый ящик, размещенный возле поста Службы судебной охраны.

Информацию о том, состоится ли рассмотрение дела, необходимо уточнять в аппарате судьи, в производстве которого находится дело», — заявили в суде.

Также там напомнили, что стационарные телефоны при отсутствии электроснабжения не работают, а документы, направленные на электронную почту суда и через подсистему «Электронный суд», могут поступать с задержкой.

