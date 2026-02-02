  1. В Украине

Из-за перепадов напряжения в здании Соломенского райсуда Киева загорелось сетевое оборудование

16:38, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инцидент привел к отсутствию доступа рабочих компьютеров сотрудников суда к интернету.
Из-за перепадов напряжения в здании Соломенского райсуда Киева загорелось сетевое оборудование
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соломенский районный суд города Киева сообщил, что из-за перепадов напряжения 31 января в помещении на улице Грушевской, 1 произошло возгорание коммуникационного шкафа с сетевым оборудованием, которое обеспечивает связь между пользователями, сервером и двумя зданиями.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Хотя возгорание было локализовано и ликвидировано, в суде сообщают, что инцидент привел к отсутствию доступа рабочих компьютеров сотрудников суда к интернету. В частности, отсутствует возможность осуществлять фиксацию судебных заседаний через подсистему «ВКЗ», а также работу автоматизированной системы документооборота суда.

«В настоящее время ведутся работы по устранению последствий и восстановлению коммуникаций».

В связи с указанным прием граждан отделами, расположенными в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Грушецкая, 1, осуществляться не будет до восстановления коммуникаций.

Одновременно сообщаем, что для стабильного функционирования суда, обеспечения непрерывности правосудия и создания комфортных условий пребывания граждан даже при нынешних обстоятельствах на первом этаже помещения находится почтовый ящик, размещенный возле поста Службы судебной охраны.

Информацию о том, состоится ли рассмотрение дела, необходимо уточнять в аппарате судьи, в производстве которого находится дело», — заявили в суде.

Также там напомнили, что стационарные телефоны при отсутствии электроснабжения не работают, а документы, направленные на электронную почту суда и через подсистему «Электронный суд», могут поступать с задержкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Соломенский районный суд Киева электроэнергия отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Алименты и пределы производства: суд в Николаевской области не учел перевод должника в новом решении

Суд подчеркнул, что платеж не может быть зачтен вне рамок производств, действовавших на момент его осуществления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]