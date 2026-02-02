  1. В Україні

ЦВК обговорила механізми голосування військових після скасування воєнного стану

20:09, 2 лютого 2026
Посадовці розглянули створення спеціальних дільниць і організацію спостереження за голосуванням.
ЦВК обговорила механізми голосування військових після скасування воєнного стану
Фото: cvk.gov.ua
У Центральній виборчій комісії відбулося експертне обговорення механізмів забезпечення виборчих прав військовослужбовців на виборах після завершення воєнного стану. Під час засідання йшлося про створення спеціальних виборчих дільниць та організацію спостереження за голосуванням на них.

Участь у заході взяли представники ЦВК, Верховної Ради, Сектору безпеки та оборони, громадських організацій. Серед учасників були Голова Комісії Олег Діденко, заступники голови Сергій Дубовик і Віталій Плукар, члени Комісії Андрій Гевко та Сергій Постівий.

Обговорення зосередилося на підставах та процедурних аспектах створення спеціальних дільниць для голосування військових і забезпеченні на них спостереження.

Співголова підгрупи, народний депутат Роман Лозинський, наголосив, що підгрупа взяла за основу пропозиції ЦВК щодо законодавчого врегулювання організації та проведення виборів після скасування воєнного стану. Він підкреслив, що метою роботи є вироблення ефективних законодавчих рішень для захисту виборчих прав військовослужбовців.

Голова ЦВК Олег Діденко додав, що права українських захисників, зокрема виборчі, залишаються пріоритетом держави. За його словами, пропозиції Комісії передбачають:

  • порядок включення до списків виборців військових за поданням командирів у день голосування;
  • можливість організації голосування за місцем перебування військовослужбовців, які виконують службові завдання;
  • удосконалення правового регулювання голосування тих, хто перебуває на чергуванні або в добовому наряді;
  • забезпечення пасивного виборчого права для військових.

військові вибори ЦВК воєнний стан

