ЦИК обсудила механизмы голосования военных после отмены военного положения

Чиновники рассмотрели создание специальных участков и организацию наблюдения за голосованием.

Фото: cvk.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Центральной избирательной комиссии состоялось экспертное обсуждение механизмов обеспечения избирательных прав военнослужащих на выборах после завершения военного положения. Во время заседания речь шла о создании специальных избирательных участков и организации наблюдения за голосованием на них.

В мероприятии приняли участие представители ЦИК, Верховной Рады, Сектора безопасности и обороны, общественных организаций. Среди участников были председатель Комиссии Олег Диденко, заместители председателя Сергей Дубовик и Виталий Плукар, члены Комиссии Андрей Гевко и Сергей Постивый.

Обсуждение сосредоточилось на основаниях и процедурных аспектах создания специальных участков для голосования военных и обеспечении на них наблюдения.

Сопредседатель подгруппы, народный депутат Роман Лозинский, подчеркнул, что подгруппа взяла за основу предложения ЦИК по законодательному урегулированию организации и проведения выборов после отмены военного положения. Он подчеркнул, что целью работы является выработка эффективных законодательных решений для защиты избирательных прав военнослужащих.

Председатель ЦИК Олег Диденко добавил, что права украинских защитников, в частности избирательные, остаются приоритетом государства. По его словам, предложения Комиссии предусматривают:

порядок включения в списки избирателей военнослужащих по представлению командиров в день голосования;

возможность организации голосования по месту пребывания военнослужащих, выполняющих служебные задачи;

совершенствование правового регулирования голосования тех, кто находится на дежурстве или в суточном наряде;

обеспечение пассивного избирательного права для военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.