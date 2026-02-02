Центр Києва тимчасово перекриють через візит іноземних делегацій

Обмеження діятимуть 3 лютого в рамках охоронних заходів.

У вівторок, 3 лютого, у Києві тимчасово обмежать рух транспортних засобів через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомило Управління державної охорони України.

Обмеження стосуватимуться центральної частини столиці. Водіїв та пасажирів просять врахувати це під час переміщення містом.

«Відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Положення «Про Державний Протокол та Церемоніал України», затверджене Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України», – додали в Управлінні.

