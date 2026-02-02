  1. В Украине

Центр Киева временно перекроют из-за визита иностранных делегаций

21:16, 2 февраля 2026
Ограничения будут действовать 3 февраля в рамках охранных мероприятий.
Во вторник, 3 февраля, в Киеве временно ограничат движение транспортных средств из-за проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины.

Ограничения коснутся центральной части столицы. Водителей и пассажиров просят учесть это при передвижении по городу.

«В соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Положением «О Государственном протоколе и церемониале Украины», утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины», – добавили в Управлении.

Киев дороги транспорт

Лента новостей

Блоги
Публикации
