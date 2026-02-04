Шахраї виманили у мешканця Сумщини 33 тисячі гривень, пообіцявши «премію від президента»

Чоловік перейшов за посиланням у Telegram та здійснив кілька переказів, повіривши в обіцяну виплату.

Правоохоронці Сумської області розслідують черговий випадок шахрайства, пов’язаний із повідомленнями в месенджері Telegram. Жертвою афери став 49-річний житель Кролевця.

Як повідомили в поліції регіону, чоловік звернувся із заявою про незаконне заволодіння коштами. За його словами, 27 січня він натрапив у Telegram на оголошення про нібито можливість отримання одноразової грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, заявник ввів дані для доступу до банківського рахунку та залишив номер мобільного телефону.

Наступного дня чоловікові зателефонував невідомий, який представився співробітником компанії з виплат, і повідомив про начебто нараховану «премію від президента». Для її отримання заявника переконали здійснити кілька грошових переказів через термінали самообслуговування та банківські операції.

Унаслідок шахрайських дій потерпілий втратив 33 тисячі гривень. Частину коштів він перерахував на банківські рахунки невстановлених осіб, 4 тисячі гривень витратив на поповнення кількох мобільних номерів, ще 8 тисяч гривень — переказав через термінал на невідомий рахунок. Лише згодом чоловік усвідомив, що став жертвою обману.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину, та перевіряють їх можливу причетність до інших аналогічних випадків.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними: не довіряти сумнівним пропозиціям у месенджерах, не вводити банківські дані на сторонніх ресурсах і у разі підозрілих дзвінків або повідомлень негайно звертатися до поліції.

