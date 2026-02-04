  1. В Украине

Мошенники выманили у жителя Сумской области 33 тысячи гривен, пообещав «премию от президента»

09:24, 4 февраля 2026
Мужчина перешел по ссылке в Telegram и осуществил несколько переводов, поверив в обещанную выплату.
Правоохранители Сумской области расследуют очередной случай мошенничества, связанный с сообщениями в мессенджере Telegram. Жертвой аферы стал 49-летний житель Кролевца.

Как сообщили в полиции региона, мужчина обратился с заявлением о незаконном завладении средствами. По его словам, 27 января он наткнулся в Telegram на объявление о якобы возможности получения одноразовой денежной помощи. Перейдя по ссылке, заявитель ввел данные для доступа к банковскому счету и оставил номер мобильного телефона.

На следующий день мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании по выплатам, и сообщил о якобы начисленной «премии от президента». Для ее получения заявителя убедили осуществить несколько денежных переводов через терминалы самообслуживания и банковские операции.

В результате мошеннических действий потерпевший потерял 33 тысячи гривен. Часть средств он перечислил на банковские счета неустановленных лиц, 4 тысячи гривен потратил на пополнение нескольких мобильных номеров, еще 8 тысяч гривен — перевел через терминал на неизвестный счет. Лишь позже мужчина осознал, что стал жертвой обмана.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению, и проверяют их возможную причастность к другим аналогичным случаям.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными: не доверять сомнительным предложениям в мессенджерах, не вводить банковские данные на сторонних ресурсах и в случае подозрительных звонков или сообщений немедленно обращаться в полицию.

