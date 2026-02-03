  1. В Україні

На Миколаївщині командир частини оформлював військовим фіктивні бойові доплати і забирав половину грошей — ДБР

20:46, 3 лютого 2026
Підполковник тиснув на військових та погрожував у разі розголошення направити їх на виконання реальних бойових завдань.
На Миколаївщині командир частини оформлював військовим фіктивні бойові доплати і забирав половину грошей — ДБР
Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань викрило командира однієї з військових частин на Миколаївщині, який організував незаконне нарахування бойових доплат військовослужбовцям. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, у 2024–2025 роках, перебуваючи на посаді начальника штабу — заступника командира військової частини, він нараховував підлеглим доплати за нібито виконання бойових завдань на Херсонському напрямку. Фактично ці військові до виконання таких завдань не залучалися.

Після зарахування коштів підлеглі були змушені повертати фігуранту половину отриманих виплат.

ДБР вказує: для того, щоб утримати контроль над ситуацією, підполковник тиснув на військових та погрожував у разі розголошення направити їх на виконання реальних бойових завдань.

Загальна сума збитків, завданих державі, становить майже 2 млн гривень.

Командира відсторонили від посади та повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

