В Николаевской области командир части оформлял военнослужащим фиктивные боевые доплаты и забирал половину денег — ГБР

Подполковник оказывал давление на военных и угрожал в случае разглашения направить их на выполнение реальных боевых заданий.

Государственное бюро расследований разоблачило командира одной из воинских частей в Николаевской области, который организовал незаконное начисление боевых доплат военнослужащим. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, в 2024–2025 годах, находясь на должности начальника штаба — заместителя командира воинской части, он начислял подчиненным доплаты за якобы выполнение боевых заданий на Херсонском направлении. Фактически эти военные к выполнению таких заданий не привлекались.

После зачисления средств подчиненные были вынуждены возвращать фигуранту половину полученных выплат.

ГБР указывает: для того чтобы удержать контроль над ситуацией, подполковник давил на военных и угрожал в случае разглашения направить их на выполнение реальных боевых заданий.

Общая сумма убытков, причиненных государству, составляет почти 2 млн гривен.

Командира отстранили от должности и сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

