Влаштував хайп на тлі блекаутів: у Києві блогера на лімузині притягнули до відповідальності

21-річний киянин демонстративно їздив центром міста з грошима та спровокував конфлікт із перехожою.

У Києві, де тисячі мешканців залишаються без електропостачання внаслідок російських атак, правоохоронці зафіксували випадок демонстративної провокації заради популярності в соцмережах. Про це повідомляє поліція столиці.

Під час моніторингу мережі поліцейські виявили відео, на якому молодик в орендованому лімузині з яскравим освітленням їздив центральними вулицями Києва та показово хизувався пачкою грошей.

Для створення «ефектного контенту» він також спровокував конфлікт із перехожою — літньою жінкою, на зауваження якої відповідав з відвертою зневагою, намагаючись викликати обурення громадян.

Спільно з аналітиками кримінального аналізу столичного главку поліцейські встановили особу порушника. Ним виявився 21-річний киянин.

За результатами перевірки на нього склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

У поліції наголошують: у період, коли мешканці міста змушені долати труднощі, пов’язані з дефіцитом світла та тепла через ворожі удари, демонстративні витівки заради лайків є не проявом креативності, а зневагою до суспільства та публічного порядку.

