  1. В Україні

Влаштував хайп на тлі блекаутів: у Києві блогера на лімузині притягнули до відповідальності

17:57, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
21-річний киянин демонстративно їздив центром міста з грошима та спровокував конфлікт із перехожою.
Влаштував хайп на тлі блекаутів: у Києві блогера на лімузині притягнули до відповідальності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві, де тисячі мешканців залишаються без електропостачання внаслідок російських атак, правоохоронці зафіксували випадок демонстративної провокації заради популярності в соцмережах. Про це повідомляє поліція столиці.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Під час моніторингу мережі поліцейські виявили відео, на якому молодик в орендованому лімузині з яскравим освітленням їздив центральними вулицями Києва та показово хизувався пачкою грошей.

Для створення «ефектного контенту» він також спровокував конфлікт із перехожою — літньою жінкою, на зауваження якої відповідав з відвертою зневагою, намагаючись викликати обурення громадян.

Спільно з аналітиками кримінального аналізу столичного главку поліцейські встановили особу порушника. Ним виявився 21-річний киянин.

За результатами перевірки на нього склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

У поліції наголошують: у період, коли мешканці міста змушені долати труднощі, пов’язані з дефіцитом світла та тепла через ворожі удари, демонстративні витівки заради лайків є не проявом креативності, а зневагою до суспільства та публічного порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Апгрейд судової практики: нові правила для власників укриттів, ухилянтів та чиновників

Верховний Суд ініціював перегляд ключових правових позицій, що стосуються відповідальності чиновників, права на релігійну відмову від мобілізації та можливості володіння захисними спорудами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]