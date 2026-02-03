  1. В Украине

Устроил хайп на фоне блэкаутов: в Киеве блогера на лимузине привлекли к ответственности

17:57, 3 февраля 2026
21-летний киевлянин демонстративно ездил по центру города с деньгами и спровоцировал конфликт с прохожей.
В Киеве, где тысячи жителей остаются без электроснабжения вследствие российских атак, правоохранители зафиксировали случай демонстративной провокации ради популярности в соцсетях. Об этом сообщает полиция столицы.

Во время мониторинга сети полицейские выявили видео, на котором молодой человек в арендованном лимузине с ярким освещением ездил по центральным улицам Киева и показательно хвастался пачкой денег.

Для создания «эффектного контента» он также спровоцировал конфликт с прохожей — пожилой женщиной, на замечания которой отвечал с откровенным пренебрежением, пытаясь вызвать возмущение граждан.

Совместно с аналитиками криминального анализа столичного главка полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 21-летний киевлянин.

По результатам проверки на него составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

В полиции подчеркивают: в период, когда жители города вынуждены преодолевать трудности, связанные с дефицитом света и тепла из-за вражеских ударов, демонстративные выходки ради лайков являются не проявлением креативности, а проявлением неуважения к обществу и публичному порядку.

Киев

