  1. В Україні

У Києві жінку, яка вдавала з себе адвокатку, а потім зникала з грошима клієнтів, засудили до 7 років позбавлення волі

18:15, 3 лютого 2026
Шахрайка брала передоплату за «юридичні послуги» та переставала виходити на зв’язок із потерпілими.
У Києві жінку, яка вдавала з себе адвокатку, а потім зникала з грошима клієнтів, засудили до 7 років позбавлення волі
У Києві суд виніс вирок псевдоадвокатці, яка пропонувала клієнтам юридичну допомогу, однак зникала, взявши передоплату. Про це повідомляє міська прокуратура.

Так, 37-річну жінку визнали винною у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).

В суді доведено, що жінка, яка вже була засуджена за майнові злочини, представлялася адвокаткою та пропонувала клієнтам свої юридичні послуги. Гроші за допомогу вона брала авансом, а потім не відповідала на дзвінки клієнтів.

Таким чином жінка ошукала трьох людей. Одному потерпілому псевдоадвокатка обіцяла допомогти з вирішення питання розподілу майна під час розірвання шлюбу. Також вона запропонувала юридичну допомогу з оформлення пенсії по інвалідності для батька військовослужбовця та оформлення земельної ділянки для самого військовослужбовця Збройних Сил України.

Зважаючи на раніше не відбуте покарання за вчинення майнових злочинів, суд призначив їй покарання у виді 7 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

суд шахрай адвокат Київ вирок

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Апгрейд судової практики: нові правила для власників укриттів, ухилянтів та чиновників

Верховний Суд ініціював перегляд ключових правових позицій, що стосуються відповідальності чиновників, права на релігійну відмову від мобілізації та можливості володіння захисними спорудами.

