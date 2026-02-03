У Києві жінку, яка вдавала з себе адвокатку, а потім зникала з грошима клієнтів, засудили до 7 років позбавлення волі

Шахрайка брала передоплату за «юридичні послуги» та переставала виходити на зв’язок із потерпілими.

У Києві суд виніс вирок псевдоадвокатці, яка пропонувала клієнтам юридичну допомогу, однак зникала, взявши передоплату. Про це повідомляє міська прокуратура.

Так, 37-річну жінку визнали винною у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).

В суді доведено, що жінка, яка вже була засуджена за майнові злочини, представлялася адвокаткою та пропонувала клієнтам свої юридичні послуги. Гроші за допомогу вона брала авансом, а потім не відповідала на дзвінки клієнтів.

Таким чином жінка ошукала трьох людей. Одному потерпілому псевдоадвокатка обіцяла допомогти з вирішення питання розподілу майна під час розірвання шлюбу. Також вона запропонувала юридичну допомогу з оформлення пенсії по інвалідності для батька військовослужбовця та оформлення земельної ділянки для самого військовослужбовця Збройних Сил України.

Зважаючи на раніше не відбуте покарання за вчинення майнових злочинів, суд призначив їй покарання у виді 7 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

