В Киеве женщину, которая выдавала себя за адвоката, а затем исчезала с деньгами клиентов, приговорили к 7 годам лишения свободы

18:15, 3 февраля 2026
Мошенница брала предоплату за «юридические услуги» и переставала выходить на связь с потерпевшими.
В Киеве суд вынес приговор псевдоадвокату, которая предлагала клиентам юридическую помощь, однако исчезала, взяв предоплату. Об этом сообщает городская прокуратура.

Так, 37-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

В суде доказано, что женщина, которая уже была осуждена за имущественные преступления, представлялась адвокатом и предлагала клиентам свои юридические услуги. Деньги за помощь она брала авансом, а затем не отвечала на звонки клиентов.

Таким образом женщина обманула трех человек. Одному потерпевшему псевдоадвокат обещала помочь в решении вопроса раздела имущества при расторжении брака. Также она предложила юридическую помощь в оформлении пенсии по инвалидности для отца военнослужащего и оформлении земельного участка для самого военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Учитывая ранее не отбытое наказание за совершение имущественных преступлений, суд назначил ей наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

суд мошенник адвокат Киев приговор

