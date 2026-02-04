Плату за комунальні послуги перерахують, – Юлія Свириденко

Юлія Свириденко зазначила, «якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати».

Фото: ukrinform.com

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що провела зустріч з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком під час якої доручила забезпечити нагляд та контроль за дотриманням надавачами послуг рішення Уряду про перерахунок плати за комунальні послуги, а також реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів.

Вона підкреслила, що перерахунок мають здійснити самі надавачі послуг, комунальні підприємства.

«Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей, і відобразитися у платіжках вже у лютому. Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати», - сказала вона.

Нагадаємо, у січні Уряд ухвалив рішення про автоматичний перерахунок плати, якщо комунальні послуги не надавалися або надавалися неякісно через обстріли чи інші причини. Це стосується тепла, води та вивезення сміття.

