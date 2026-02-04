Плату за коммунальные услуги пересчитают, — Юлия Свириденко

Юлия Свириденко отметила: «если из-за вражеских обстрелов не было тепла и воды, потребители не должны переплачивать».

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела встречу с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком, во время которой поручила обеспечить надзор и контроль за соблюдением поставщиками услуг решения Правительства о перерасчете платы за коммунальные услуги, а также реагировать на каждый случай нарушения прав потребителей.

Она подчеркнула, что перерасчет должны осуществить сами поставщики услуг — коммунальные предприятия.

«Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей, и отразиться в платежках уже в феврале. Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать», — сказала она.

Напомним, в январе Правительство приняло решение об автоматическом перерасчете платы, если коммунальные услуги не предоставлялись или предоставлялись некачественно из-за обстрелов или по другим причинам. Это касается отопления, водоснабжения и вывоза мусора.

