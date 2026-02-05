Київ замело: на вулиці вивели сотні одиниць техніки, відео та фото

У Києві з вечора 4 лютого сніжить.

У столиці з ночі 5 лютого комунальні служби працюють у посиленому режимі через снігопад. До прибирання вулиць залучили 258 одиниць спеціальної техніки «Київавтодору».

Як повідомили у КМДА, насамперед дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски й підйоми, а також підходи до зупинок громадського транспорту та пішохідні переходи.

Крім того, до ручного прибирання залучено 408 працівників у складі 61 бригади. Вони очищають зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати спецтехніка.

Прибудинкові території прибирають і обробляють протиожеледними засобами працівники комунальних керуючих компаній. У парках і скверах до робіт долучилися працівники «Зеленбуду» — задіяно 66 одиниць техніки та 677 працівників.

За прогнозами синоптиків, 5 лютого у Києві хмарно, місцями очікується невеликий сніг. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, температура повітря становитиме 4–6 градусів морозу. На дорогах подекуди можлива ожеледиця.

