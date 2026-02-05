  1. В Україні

Київ замело: на вулиці вивели сотні одиниць техніки, відео та фото

08:50, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Києві з вечора 4 лютого сніжить.
Київ замело: на вулиці вивели сотні одиниць техніки, відео та фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці з ночі 5 лютого комунальні служби працюють у посиленому режимі через снігопад. До прибирання вулиць залучили 258 одиниць спеціальної техніки «Київавтодору».

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у КМДА, насамперед дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски й підйоми, а також підходи до зупинок громадського транспорту та пішохідні переходи.

Крім того, до ручного прибирання залучено 408 працівників у складі 61 бригади. Вони очищають зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати спецтехніка.

Прибудинкові території прибирають і обробляють протиожеледними засобами працівники комунальних керуючих компаній. У парках і скверах до робіт долучилися працівники «Зеленбуду» — задіяно 66 одиниць техніки та 677 працівників.

За прогнозами синоптиків, 5 лютого у Києві хмарно, місцями очікується невеликий сніг. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, температура повітря становитиме 4–6 градусів морозу. На дорогах подекуди можлива ожеледиця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ прогноз погоди погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]