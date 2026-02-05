  1. В Україні

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік

19:14, 5 лютого 2026
Кабінет Міністрів затвердив бюджет ПФУ на 2026 рік, який передбачає фінансування пенсійних виплат і соціальних програм у межах показників державного бюджету.
Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, кошти Державного бюджету України на пенсійні виплати, фінансування яких відповідно до чинного законодавства здійснюється за рахунок держбюджету, а також на реалізацію програм з виплати житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачені в обсягах, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Мельничук зазначив, що бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік є збалансованим за доходами і видатками на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та пенсійне забезпечення, а також на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності.

Кабінет Міністрів України Пенсійний фонд

