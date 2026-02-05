Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2026 год

Кабинет Министров утвердил бюджет ПФУ на 2026 год, предусматривающий финансирование пенсионных выплат и социальных программ в пределах показателей государственного бюджета.

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2026 год. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, средства Государственного бюджета Украины на пенсионные выплаты, финансирование которых в соответствии с действующим законодательством осуществляется за счет госбюджета, а также на реализацию программ по выплате жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа 2026 год».

Мельничук отметил, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2026 год является сбалансированным по доходам и расходам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и пенсионное обеспечение, а также на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и на общеобязательное и необязательное профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности.

