КСУ розглянув скаргу щодо конституційності відповідальності за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі

Другий сенат Конституційного Суду на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Рябець Наталії Олександрівни щодо конституційності частини першої статті 14-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це розповіли у КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач Віктор Городовенко виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника, а також поінформував про перебіг розгляду відповідної справи в судах системи судоустрою.

Суддя-доповідач зазначив, що відповідно до частини першої статті 14-3 Кодексу адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, несе відповідальна особа – фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, а в разі якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу – належний користувач транспортного засобу, а якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на момент запиту відсутні відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, – особа, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи.

Суб’єкт права на конституційну скаргу вважає, що частина перша статті 14-3 Кодексу є неконституційною, оскільки порушує фундаментальний принцип індивідуалізації юридичної відповідальності особи, закріплений у частині другій статті 61 Конституції України.

Обґрунтовуючи неконституційність оспорюваного припису, автор клопотання зазначає, що відповідальна особа (фізична особа або керівник юридичної особи), за якою зареєстровано транспортний засіб, може не співпадати з особою порушника. Водночас відповідальність особи згідно зі статтею 61 Конституції України має індивідуальний характер та її застосування відбувається відповідно до закону за умови безпосереднього вчинення правопорушення такою особою.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

