КСУ рассмотрел жалобу по конституционности ответственности за нарушение ПДД, зафиксированную в автоматическом режиме

14:47, 6 февраля 2026
Второй сенат КСУ рассмотрел конституционную жалобу о конституционности положений КУоАП, предусматривающих административную ответственность за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.
КСУ рассмотрел жалобу по конституционности ответственности за нарушение ПДД, зафиксированную в автоматическом режиме
Второй сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Рябец Наталии Александровны относительно конституционности части первой статьи 14-3 КУоАП. Об этом сообщили в КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик Виктор Городовенко изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя, а также проинформировал о ходе рассмотрения соответствующего дела в судах системы судоустройства.

Судья-докладчик отметил, что в соответствии с частью первой статьи 14-3 КУоАП административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме, несет ответственное лицо — физическое лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, а в случае если в Единый государственный реестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе соответствующего транспортного средства — надлежащий пользователь транспортного средства, а если в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований на момент запроса отсутствуют сведения о руководителе юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, — лицо, исполняющее полномочия руководителя такого юридического лица.

Субъект права на конституционную жалобу считает, что часть первая статьи 14-3 КУоАП является неконституционной, поскольку нарушает фундаментальный принцип индивидуализации юридической ответственности лица, закрепленный в части второй статьи 61 Конституции Украины.

Обосновывая неконституционность оспариваемого предписания, автор ходатайства отмечает, что ответственное лицо (физическое лицо или руководитель юридического лица), за которым зарегистрировано транспортное средство, может не совпадать с лицом нарушителя. В то же время ответственность лица согласно статье 61 Конституции Украины носит индивидуальный характер и ее применение осуществляется в соответствии с законом при условии непосредственного совершения правонарушения таким лицом.

Исследовав материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

