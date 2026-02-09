Морози та ожеледиця 9 лютого: скільки протримаються морози в Україні

9 лютого в Україні очікується різке похолодання, місцями сніг та ожеледиця.

У ппонеділок, 9 лютого, в усіх регіонах України очікується подальше зниження температури. За даними Укргідрометцентру, вдень стовпчики термометрів опустяться до -12°C.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У більшості західних, південних та східних областей йтиме слабкий сніг, в інших регіонах — без істотних опадів. На дорогах зберігається ожеледиця.

Вітер — переважно північного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря:

У центральних та північних регіонах — від -7 до -12°C

У Прикарпатті, на півдні та південному сході — від -3 до -8°C

У Закарпатській області — від +1 до +6°C

По Україні оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через складні погодні умови, які можуть ускладнити рух транспорту.

У Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На автошляхах слизько через ожеледицю. Температура вдень — від -8 до -10°C, по області — до -12°C. Вітер північний, 5–10 м/с.

