Шахрайство на виплатах ЄСПЛ військовому: жінка у Києві видавала себе за цивільну дружину

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 43-річній жінці, яка, за даними слідства, незаконно отримала кошти, присуджені Європейським судом з прав людини українському військовослужбовцю, що зник безвісти під час виконання бойового завдання.

За інформацією слідства, у грудні 2024 року Європейський суд з прав людини присудив виплатити чоловіку 9800 євро. На цей момент він вже проходив військову службу у ЗСУ та мав статус зниклого безвісти при виконанні бойового завдання.

Підозрювана, представляючись цивільною дружиною військового, звернулася до Міністерства юстиції України з заявою про виплату присуджених коштів. Як вказують у прокуратурі, для цього вона використала підроблену довіреність. На підставі поданих документів на її банківський рахунок було перераховано понад 438 тисяч гривень.

Правоохоронці кваліфікували дії жінки як шахрайство (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

На банківський рахунок, на який були зараховані кошти, накладено арешт.

