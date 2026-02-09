  1. В Украине

Мошенничество с выплатами ЕСПЧ военному: в Киеве женщина выдавала себя за гражданскую жену

22:18, 9 февраля 2026
Подозреваемая, представляясь гражданской женой военнослужащего, обратилась в Министерство юстиции Украины с заявлением о выплате присужденных средств.
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 43-летней женщине, которая, по данным следствия, незаконно получила средства, присужденные Европейским судом по правам человека украинскому военнослужащему, пропавшему без вести при выполнении боевого задания.

По информации следствия, в декабре 2024 года Европейский суд по правам человека постановил выплатить мужчине 9800 евро. На тот момент он уже проходил военную службу в ВСУ и имел статус пропавшего без вести при выполнении боевого задания.

Подозреваемая, представляясь гражданской женой военнослужащего, обратилась в Министерство юстиции Украины с заявлением о выплате присужденных средств. Как указывают в прокуратуре, для этого она использовала поддельную доверенность. На основании поданных документов на ее банковский счет было перечислено более 438 тысяч гривен.

Правоохранительные органы квалифицировали действия женщины как мошенничество (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

На банковский счет, на который были зачислены средства, наложен арест.

