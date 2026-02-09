Пенсії у 2026 році: як в Україні враховують іноземний стаж

Іноземний стаж враховують у випадках роботи в країнах, з якими Україна має ратифіковані міжнародні договори.

У 2026 році в Україні застосовуються оновлені правила врахування страхового стажу, набутого за кордоном. Вони стосуються громадян, які працювали в країнах, з якими Україна має ратифіковані міжнародні угоди у сфері пенсійного забезпечення, або можуть документально підтвердити такі періоди роботи.

Про порядок зарахування іноземного стажу повідомили в Пенсійному фонді України.

Відповідно до законодавства, трудові періоди, отримані за межами України, можуть бути включені до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком. Це передбачено Законом №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Іноземний стаж враховують насамперед у разі, якщо особі не вистачає необхідної кількості страхового стажу в Україні. Для цього разом із заявою про призначення пенсії потрібно подати документи, що підтверджують роботу за кордоном.

За відсутності таких документів або якщо вони не дають змоги чітко встановити періоди зайнятості, територіальний орган Пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів звертається до Міністерства закордонних справ. Далі МЗС надсилає запит дипломатичними каналами до пенсійного органу відповідної держави.

У разі тимчасової неможливості обміну інформацією запит направляють після відновлення такої можливості. Документи, отримані з-за кордону, визнаються дійсними в Україні за умови належної легалізації.

Періоди роботи за межами України зараховують у календарному обчисленні одразу після надходження підтвердних документів до Пенсійного фонду, що дозволяє ухвалити рішення щодо призначення пенсії за віком.

Якщо підтвердні документи з іноземної держави надійшли пізніше ніж через три місяці після подання заяви, датою звернення за пенсією вважатиметься день їх фактичного отримання.

У випадку, коли Пенсійний фонд отримав підтвердження наявності іноземного стажу, а громадянин ще не звернувся по пенсію, його зобов’язані письмово повідомити про необхідність подати заяву.

