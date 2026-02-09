Пенсии в 2026 году: как в Украине учитывают иностранный стаж

Иностранный стаж учитывается в случаях работы в странах, с которыми Украина имеет ратифицированные международные договоры.

В 2026 году в Украине применяются обновленные правила учёта страхового стажа, приобретённого за границей. Они касаются граждан, которые работали в странах, с которыми Украина имеет ратифицированные международные соглашения в сфере пенсионного обеспечения, либо могут документально подтвердить такие периоды работы.

О порядке зачёта иностранного стажа сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно законодательству, трудовые периоды, полученные за пределами Украины, могут быть включены в страховой стаж для определения права на пенсию по возрасту. Это предусмотрено Законом №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Иностранный стаж учитывается прежде всего в случае, если лицу не хватает необходимого количества страхового стажа в Украине. Для этого вместе с заявлением о назначении пенсии необходимо подать документы, подтверждающие работу за границей.

При отсутствии таких документов либо если они не позволяют чётко установить периоды занятости, территориальный орган Пенсионного фонда в течение пяти рабочих дней обращается в Министерство иностранных дел. Далее МИД направляет запрос дипломатическими каналами в пенсионный орган соответствующего государства.

В случае временной невозможности обмена информацией запрос направляется после восстановления такой возможности. Документы, полученные из-за границы, признаются действительными в Украине при условии их надлежащей легализации.

Периоды работы за пределами Украины засчитываются в календарном исчислении сразу после поступления подтверждающих документов в Пенсионный фонд, что позволяет принять решение о назначении пенсии по возрасту.

Если подтверждающие документы из иностранного государства поступили позже чем через три месяца после подачи заявления, датой обращения за пенсией считается день их фактического получения.

В случае, если Пенсионный фонд получил подтверждение наличия иностранного стажа, а гражданин ещё не обратился за назначением пенсии, его обязаны письменно уведомить о необходимости подать соответствующее заявление.

