У Держпраці пояснили, від чого залежить розмір лікарняних

Розмір лікарняних в Україні залежить від страхового стажу працівника та його середньої заробітної плати.

Держпраці роз’яснює, що розмір лікарняних залежить від страхового стажу працівника та визначається у відсотках від його середньої заробітної плати.

Для застрахованих осіб зі стажем до трьох років виплата становить половину середнього доходу. Працівники, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років, отримують 60 відсотків середньої заробітної плати, а за стажу від п’яти до восьми років лікарняні виплачуються у розмірі 70 відсотків. Найвищий рівень виплат передбачений для осіб зі страховим стажем понад вісім років — їм компенсують 100 відсотків середньої заробітної плати.

Водночас законодавством встановлено окремі правила для працівників, які протягом 12 місяців перед настанням тимчасової непрацездатності мали страховий стаж менше шести місяців.

У такому разі допомога розраховується виходячи з фактично нарахованої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, однак її розмір не може перевищувати суму, визначену з мінімальної заробітної плати.

