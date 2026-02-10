В Гоструда объяснили, от чего зависит размер больничных

Размер больничных в Украине зависит от страхового стажа работника и его средней заработной платы.

Гоструда разъясняет, что размер больничных зависит от страхового стажа работника и определяется в процентах от его средней заработной платы.

Для застрахованных лиц со стажем до трех лет выплата составляет половину среднего дохода. Работники, имеющие страховой стаж от трех до пяти лет, получают 60 процентов средней заработной платы, а за стаж от пяти до восьми лет больничные выплачиваются в размере 70 процентов. Высокий уровень выплат предусмотрен для лиц со страховым стажем более восьми лет — им компенсируют 100 процентов средней заработной платы.

В то же время, законодательством установлены отдельные правила для работников, которые в течение 12 месяцев перед наступлением временной нетрудоспособности имели страховой стаж менее шести месяцев.

В таком случае пособие рассчитывается исходя из фактически начисленной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, однако ее размер не может превышать сумму, определенную из минимальной заработной платы.

