ФОП планує поєднати бізнес і незалежну професійну діяльність — що слід зробити
Фізична особа – підприємець може паралельно здійснювати незалежну професійну діяльність, однак для цього необхідно правильно стати на облік у податковому органі як платник єдиного внеску. У Головному управлінні ДПС в Одеській області роз’яснили, які кроки має виконати ФОП, аби уникнути порушень обліку та сплати ЄСВ.
Хто є платником ЄСВ
Відповідно до статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», платниками ЄСВ є, зокрема:
- фізичні особи – підприємці (крім е-резидентів);
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність.
Отже, якщо одна фізична особа поєднує статус ФОП і незалежну професійну діяльність, це потребує коректного відображення в обліку контролюючого органу.
Як стати на облік
Порядок обліку таких осіб визначений розділом ІІІ Порядку № 1162, затвердженого Мінфіном.
Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають подати заяву за формою № 1-ЄСВ протягом 10 календарних днів після:
- державної реєстрації незалежної професійної діяльності;
- отримання документа, що підтверджує право на її здійснення.
Якщо ФОП уже зареєстрований
Якщо фізична особа вже перебуває на обліку як підприємець і починає незалежну професійну діяльність, вона обліковується як ФОП з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.
Для цього до податкового органу за місцем проживання подається:
- заява за формою № 1-ЄСВ з позначкою «Зміни»;
- копія документа, що підтверджує право на незалежну професійну діяльність, або відповідні відомості з реєстру чи уповноваженого органу.
У разі зміни даних платника ЄСВ також подається заява з позначкою «Зміни» та завірені копії документів, у яких відбулися зміни.
Припинення підприємницької діяльності
Якщо фізична особа припиняє підприємницьку діяльність, але продовжує незалежну професійну діяльність, з обліку як самозайнята особа вона не знімається. Така особа й надалі обліковується як та, що провадить незалежну професійну діяльність.
Подання документів онлайн
Заяви та копії документів можна подавати в електронній формі — з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронну ідентифікацію.
Таким чином, поєднання статусу ФОП і незалежної професійної діяльності можливе, однак потребує своєчасного подання заяви за формою № 1-ЄСВ та правильного відображення статусу в обліку податкового органу.
