  1. В Україні

ФОП планує поєднати бізнес і незалежну професійну діяльність — що слід зробити

07:36, 10 лютого 2026
Податкова пояснила порядок обліку та сплати ЄСВ у разі поєднання двох статусів.
Фото: depositphotos
Фізична особа – підприємець може паралельно здійснювати незалежну професійну діяльність, однак для цього необхідно правильно стати на облік у податковому органі як платник єдиного внеску. У Головному управлінні ДПС в Одеській області роз’яснили, які кроки має виконати ФОП, аби уникнути порушень обліку та сплати ЄСВ.

Хто є платником ЄСВ

Відповідно до статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», платниками ЄСВ є, зокрема:

  • фізичні особи – підприємці (крім е-резидентів);
  • особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Отже, якщо одна фізична особа поєднує статус ФОП і незалежну професійну діяльність, це потребує коректного відображення в обліку контролюючого органу.

Як стати на облік

Порядок обліку таких осіб визначений розділом ІІІ Порядку № 1162, затвердженого Мінфіном.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають подати заяву за формою № 1-ЄСВ протягом 10 календарних днів після:

  • державної реєстрації незалежної професійної діяльності;
  • отримання документа, що підтверджує право на її здійснення.

Якщо ФОП уже зареєстрований

Якщо фізична особа вже перебуває на обліку як підприємець і починає незалежну професійну діяльність, вона обліковується як ФОП з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Для цього до податкового органу за місцем проживання подається:

  • заява за формою № 1-ЄСВ з позначкою «Зміни»;
  • копія документа, що підтверджує право на незалежну професійну діяльність, або відповідні відомості з реєстру чи уповноваженого органу.

У разі зміни даних платника ЄСВ також подається заява з позначкою «Зміни» та завірені копії документів, у яких відбулися зміни.

Припинення підприємницької діяльності

Якщо фізична особа припиняє підприємницьку діяльність, але продовжує незалежну професійну діяльність, з обліку як самозайнята особа вона не знімається. Така особа й надалі обліковується як та, що провадить незалежну професійну діяльність.

Подання документів онлайн

Заяви та копії документів можна подавати в електронній формі — з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронну ідентифікацію.

Таким чином, поєднання статусу ФОП і незалежної професійної діяльності можливе, однак потребує своєчасного подання заяви за формою № 1-ЄСВ та правильного відображення статусу в обліку податкового органу.

податкова підприємець ФОП ДПС податки

