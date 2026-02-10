  1. В Украине

ФЛП планирует совместить бизнес и независимую профессиональную деятельность — что следует сделать

07:36, 10 февраля 2026
Налоговая разъяснила порядок учета и уплаты ЕСВ в случае совмещения двух статусов.
Фото: depositphotos
Физическое лицо – предприниматель может параллельно осуществлять независимую профессиональную деятельность, однако для этого необходимо правильно встать на учет в налоговом органе как плательщик единого взноса. В Главном управлении ГНС в Одесской области разъяснили, какие шаги должен выполнить ФЛП, чтобы избежать нарушений учета и уплаты ЕСВ.

Кто является плательщиком ЕСВ

В соответствии со статьей 4 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», плательщиками ЕСВ являются, в частности:

  • физические лица – предприниматели (кроме е-резидентов);
  • лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Таким образом, если одно физическое лицо совмещает статус ФОП и независимую профессиональную деятельность, это требует корректного отражения в учете контролирующего органа.

Как встать на учет

Порядок учета таких лиц определен разделом III Порядка № 1162, утвержденного Минфином.

Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны подать заявление по форме № 1-ЕСВ в течение 10 календарных дней после:

  • государственной регистрации независимой профессиональной деятельности;
  • получения документа, подтверждающего право на ее осуществление.

Если ФОП уже зарегистрирован

Если физическое лицо уже состоит на учете как предприниматель и начинает независимую профессиональную деятельность, оно учитывается как ФОП с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности.

Для этого в налоговый орган по месту проживания подается:

  • заявление по форме № 1-ЕСВ с отметкой «Изменения»;
  • копия документа, подтверждающего право на независимую профессиональную деятельность, либо соответствующие сведения из реестра или уполномоченного органа.

В случае изменения данных плательщика ЕСВ также подается заявление с отметкой «Изменения» и заверенные копии документов, в которых произошли изменения.

Прекращение предпринимательской деятельности

Если физическое лицо прекращает предпринимательскую деятельность, но продолжает независимую профессиональную деятельность, с учета как самозанятое лицо оно не снимается. Такое лицо и в дальнейшем учитывается как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность.

Подача документов онлайн

Заявления и копии документов можно подавать в электронной форме — с соблюдением требований законодательства об электронных документах и электронной идентификации.

Таким образом, совмещение статуса ФЛП и независимой профессиональной деятельности возможно, однако требует своевременной подачи заявления по форме № 1-ЕСВ и правильного отражения статуса в учете налогового органа.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги

