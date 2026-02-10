ФЛП планирует совместить бизнес и независимую профессиональную деятельность — что следует сделать
Физическое лицо – предприниматель может параллельно осуществлять независимую профессиональную деятельность, однако для этого необходимо правильно встать на учет в налоговом органе как плательщик единого взноса. В Главном управлении ГНС в Одесской области разъяснили, какие шаги должен выполнить ФЛП, чтобы избежать нарушений учета и уплаты ЕСВ.
Кто является плательщиком ЕСВ
В соответствии со статьей 4 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», плательщиками ЕСВ являются, в частности:
- физические лица – предприниматели (кроме е-резидентов);
- лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
Таким образом, если одно физическое лицо совмещает статус ФОП и независимую профессиональную деятельность, это требует корректного отражения в учете контролирующего органа.
Как встать на учет
Порядок учета таких лиц определен разделом III Порядка № 1162, утвержденного Минфином.
Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны подать заявление по форме № 1-ЕСВ в течение 10 календарных дней после:
- государственной регистрации независимой профессиональной деятельности;
- получения документа, подтверждающего право на ее осуществление.
Если ФОП уже зарегистрирован
Если физическое лицо уже состоит на учете как предприниматель и начинает независимую профессиональную деятельность, оно учитывается как ФОП с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности.
Для этого в налоговый орган по месту проживания подается:
- заявление по форме № 1-ЕСВ с отметкой «Изменения»;
- копия документа, подтверждающего право на независимую профессиональную деятельность, либо соответствующие сведения из реестра или уполномоченного органа.
В случае изменения данных плательщика ЕСВ также подается заявление с отметкой «Изменения» и заверенные копии документов, в которых произошли изменения.
Прекращение предпринимательской деятельности
Если физическое лицо прекращает предпринимательскую деятельность, но продолжает независимую профессиональную деятельность, с учета как самозанятое лицо оно не снимается. Такое лицо и в дальнейшем учитывается как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность.
Подача документов онлайн
Заявления и копии документов можно подавать в электронной форме — с соблюдением требований законодательства об электронных документах и электронной идентификации.
Таким образом, совмещение статуса ФЛП и независимой профессиональной деятельности возможно, однако требует своевременной подачи заявления по форме № 1-ЕСВ и правильного отражения статуса в учете налогового органа.
