ФЛП планирует совместить бизнес и независимую профессиональную деятельность — что следует сделать

Налоговая разъяснила порядок учета и уплаты ЕСВ в случае совмещения двух статусов.

Фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Физическое лицо – предприниматель может параллельно осуществлять независимую профессиональную деятельность, однако для этого необходимо правильно встать на учет в налоговом органе как плательщик единого взноса. В Главном управлении ГНС в Одесской области разъяснили, какие шаги должен выполнить ФЛП, чтобы избежать нарушений учета и уплаты ЕСВ.

Кто является плательщиком ЕСВ

В соответствии со статьей 4 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», плательщиками ЕСВ являются, в частности:

физические лица – предприниматели (кроме е-резидентов);

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Таким образом, если одно физическое лицо совмещает статус ФОП и независимую профессиональную деятельность, это требует корректного отражения в учете контролирующего органа.

Как встать на учет

Порядок учета таких лиц определен разделом III Порядка № 1162, утвержденного Минфином.

Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны подать заявление по форме № 1-ЕСВ в течение 10 календарных дней после:

государственной регистрации независимой профессиональной деятельности;

получения документа, подтверждающего право на ее осуществление.

Если ФОП уже зарегистрирован

Если физическое лицо уже состоит на учете как предприниматель и начинает независимую профессиональную деятельность, оно учитывается как ФОП с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности.

Для этого в налоговый орган по месту проживания подается:

заявление по форме № 1-ЕСВ с отметкой «Изменения»;

копия документа, подтверждающего право на независимую профессиональную деятельность, либо соответствующие сведения из реестра или уполномоченного органа.

В случае изменения данных плательщика ЕСВ также подается заявление с отметкой «Изменения» и заверенные копии документов, в которых произошли изменения.

Прекращение предпринимательской деятельности

Если физическое лицо прекращает предпринимательскую деятельность, но продолжает независимую профессиональную деятельность, с учета как самозанятое лицо оно не снимается. Такое лицо и в дальнейшем учитывается как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность.

Подача документов онлайн

Заявления и копии документов можно подавать в электронной форме — с соблюдением требований законодательства об электронных документах и электронной идентификации.

Таким образом, совмещение статуса ФЛП и независимой профессиональной деятельности возможно, однако требует своевременной подачи заявления по форме № 1-ЕСВ и правильного отражения статуса в учете налогового органа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.