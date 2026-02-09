Як вимикатимуть світло на Київщині 10 лютого – ДТЕК оприлюднив графіки

На Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.

У вівторок, 10 лютого, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини на 10 лютого:

