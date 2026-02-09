Как будут отключать свет в Киевской области 10 февраля – ДТЭК обнародовал графики
21:49, 9 февраля 2026
В Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Во вторник, 10 февраля, в Киевской области будут отключать свет – поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.
Графики отключений света для Киевской области на 10 февраля:
