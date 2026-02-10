Папа Римський відправив українцям «зимову допомогу»: генератори, ліки та продовольство

Папа Римський Лев XIV надав гуманітарну допомогу Україні.

Фото: vaticannews.va

Папа Римський Лев XIV висловив солідарність з Україною на тлі морозної зими та наслідків війни, організувавши передачу гуманітарної допомоги. Вантаж уже прибув до країни, пише Vatican News.

Він підкреслив, що російські удари знову вражають енергетичну інфраструктуру України.

Три вантажівки з генераторами вирушили з базиліки Святої Софії в Римі і вже прибули до Фастова та Києва. Крім електрогенераторів, в Україну надійшли тисячі упаковок ліків, включно з антибіотиками, протизапальними засобами, а також добавками.

Дикастерія служіння милосердя, очолювана кардиналом Конрадом Краєвським, повідомила про підготовку ще однієї вантажівки з антибіотиками, протизапальними і гіпотензивними ліками та продуктами харчування.

«Цей заклик на підтримку України втілився в конкретну допомогу, яка вже досягла пунктів призначення», — сказав кардинал Краєвський.

