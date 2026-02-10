  1. В Україні

Папа Римський відправив українцям «зимову допомогу»: генератори, ліки та продовольство

08:47, 10 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Папа Римський Лев XIV надав гуманітарну допомогу Україні.
Папа Римський відправив українцям «зимову допомогу»: генератори, ліки та продовольство
Фото: vaticannews.va
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Папа Римський Лев XIV висловив солідарність з Україною на тлі морозної зими та наслідків війни, організувавши передачу гуманітарної допомоги. Вантаж уже прибув до країни, пише Vatican News.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Він підкреслив, що російські удари знову вражають енергетичну інфраструктуру України.

Три вантажівки з генераторами вирушили з базиліки Святої Софії в Римі і вже прибули до Фастова та Києва. Крім електрогенераторів, в Україну надійшли тисячі упаковок ліків, включно з антибіотиками, протизапальними засобами, а також добавками.

Дикастерія служіння милосердя, очолювана кардиналом Конрадом Краєвським, повідомила про підготовку ще однієї вантажівки з антибіотиками, протизапальними і гіпотензивними ліками та продуктами харчування.

«Цей заклик на підтримку України втілився в конкретну допомогу, яка вже досягла пунктів призначення», — сказав кардинал Краєвський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

генератор

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Декриміналізація дисциплінарних порушень у місцях несвободи: оприлюднено урядовий законопроєкт

Оприлюднений законопроєкт передбачає декриміналізацію дисциплінарних порушень засуджених і перегляд порядку застосування ізоляційних заходів у місцях позбавлення волі.

Рієлторів хочуть вивести з «тіні»: у Раді готують новий законопроєкт

У парламенті планують змінити правила на ринку оренди житла, поєднавши податкові послаблення з регулюванням рієлторських послуг.

Квоти для забезпечення незалежності судової влади: як Рада обирає і звільняє членів ВРП

Парламент розпочав процедуру відбору кандидатів у члени ВРП

Законопроєкт про відбір на посаду Голови ДСА потребує доопрацювання: зауваження Комітету

Законопроєкт про вдосконалення конкурсу на посаду Голови ДСА відповідає міжнародним зобов’язанням України та стандартам ЄС, хоча потребує доопрацювання щодо строків підготовки конкурсної документації.

Рада готує нові правила для заручених: за відмову від шлюбу змусять платити

Проєкт Цивільного кодексу пропонує компенсувати моральну шкоду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]