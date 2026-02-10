Папа Римский отправил украинцам «зимнюю помощь»: генераторы, лекарства и продовольствие

Папа Римский Лев XIV предоставил гуманитарную помощь Украине.

Фото: vaticannews.va

Папа Римский Лев XIV выразил солидарность с Украиной на фоне морозной зимы и последствий войны, организовав передачу гуманитарной помощи. Груз уже прибыл в страну, пишет Vatican News.

Он подчеркнул, что российские удары вновь поражают энергетическую инфраструктуру Украины.

Три грузовика с генераторами отправились из базилики Святой Софии в Риме и уже прибыли в Фастов и Киев. Помимо электрогенераторов, в Украину поступили тысячи упаковок лекарств, включая антибиотики, противовоспалительные средства, а также добавки.

Дикастерия служения милосердия, возглавляемая кардиналом Конрадом Краевским, сообщила о подготовке еще одного грузовика с антибиотиками, противовоспалительными и гипотензивными лекарствами, а также продуктами питания.

«Этот призыв в поддержку Украины воплотился в конкретную помощь, которая уже достигла пунктов назначения», — сказал кардинал Краевский.

