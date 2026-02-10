На Кіровоградщині матір-вихователька місяцями тримала 17-річну дитину на ланцюгах

Дитина зазнала фізичних та моральних страждань, було грубо порушено її право на свободу та особисту недоторканність.

У Кіровоградській області прокуратури повідомили про підозру жінці, яка працювала матір’ю-вихователькою у дитячому будинку сімейного типу. Її підозрюють у незаконному позбавленні волі неповнолітньої та завданні їй фізичних страждань, передає ОГП.

За даними слідства, протягом кількох місяців жінка умисно обмежувала свободу пересування дівчини, за яку відповідала та мала забезпечувати належний догляд, безпеку і захист прав.

Правоохоронці встановили, що потерпіла 17-річна Ірина, особа з інвалідністю І групи з дитинства, має синдром Дауна та потребує постійної уваги, допомоги й особливого підходу. Про стан здоров’я дитини підозрювана була обізнана.

«Щоб дівчина не виходила з дому, жінка надягала на її руку та ногу металеві ланцюги, з’єднані навісним замком. Фактично дитину приковували, позбавляючи можливості вільно рухатися чи самостійно покинути приміщення. Свої дії підозрювана пояснювала тим, що їй потрібно було йти на роботу та що вона боялася втечі дитини», - заявили у ОГП.

Крім того, вночі свободу дівчини обмежували ще більше, її прив’язували до ліжка тканинним ременем, повністю унеможливлюючи будь-який рух.

Кричущий випадок набув розголосу після того, як дівчина змогла вибігти на вулицю з ланцюгами на тілі. Її сфотографували очевидці та надіслали фото до спільного чату громади, де перебував староста села. Староста негайно звернувся до підрозділу превенції, який доповів прокурору про виявлені факти.

За дорученням прокурора було проведено негласні слідчі (розшукові) дії. Прокурор надав доручення слідчим поліції невідкладно виїхати за місцем проживання дитини, а також залучено службу у справах дітей.

Унаслідок таких дій дитина зазнала фізичних та моральних страждань, було грубо порушено її право на свободу та особисту недоторканність.

Наразі дівчина перебуває у лікувальному та реабілітаційному закладі, де їй надають необхідну медичну і психологічну допомогу.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Також за ініціативою прокурора жінку відсторонено від посади як захід забезпечення кримінального провадження, оскільки вона працювала з дітьми.

«Особа, яка бере на себе відповідальність за виховання та догляд за дитиною, зобов’язана передусім забезпечувати її безпеку, гідні умови життя та захист прав. Будь-які форми насильства чи незаконного обмеження свободи є неприпустимими й матимуть жорстку правову оцінку», - наголосила начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Кіровоградської обласної прокуратури Алла Мороз.

Досудове розслідування триває.

