В Кировоградской области мать-воспитательница месяцами держала 17-летнего ребенка на цепях

10:17, 10 февраля 2026
Ребенок испытал физические и моральные страдания, было грубо нарушено его право на свободу и личную неприкосновенность.
Фото: gp.gov.ua
 В Кировоградской области прокуратура сообщила о подозрении женщине, которая работала матерью-воспитательницей в детском доме семейного типа. Ее подозревают в незаконном лишении свободы несовершеннолетней и причинении ей физических страданий, сообщает ОГП.

По данным следствия, в течение нескольких месяцев женщина умышленно ограничивала свободу передвижения девушки, за которую отвечала и должна была обеспечивать надлежащий уход, безопасность и защиту прав.

Правоохранители установили, что потерпевшая — 17-летняя Ирина, лицо с инвалидностью I группы с детства, имеет синдром Дауна и нуждается в постоянном внимании, помощи и особом подходе. О состоянии здоровья ребенка подозреваемая была осведомлена.

«Чтобы девушка не выходила из дома, женщина надевала на ее руку и ногу металлические цепи, соединенные навесным замком. Фактически ребенка приковывали, лишая возможности свободно передвигаться или самостоятельно покинуть помещение. Свои действия подозреваемая объясняла тем, что ей нужно было идти на работу и что она боялась побега ребенка», — заявили в ОГП.

Кроме того, ночью свободу девушки ограничивали еще больше — ее привязывали к кровати тканевым ремнем, полностью исключая любое движение.

Вопиющий случай получил огласку после того, как девушка смогла выбежать на улицу с цепями на теле. Ее сфотографировали очевидцы и отправили фото в общий чат общины, где находился староста села. Староста немедленно обратился в подразделение превенции, которое доложило прокурору о выявленных фактах.

По поручению прокурора были проведены негласные следственные (розыскные) действия. Прокурор дал указание следователям полиции незамедлительно выехать по месту проживания ребенка, а также была привлечена служба по делам детей.

В результате таких действий ребенок испытал физические и моральные страдания, было грубо нарушено его право на свободу и личную неприкосновенность.

В настоящее время девушка находится в лечебном и реабилитационном учреждении, где ей оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства. Также по инициативе прокурора женщину отстранили от должности как меру обеспечения уголовного производства, поскольку она работала с детьми.

«Лицо, которое берет на себя ответственность за воспитание и уход за ребенком, обязано прежде всего обеспечивать его безопасность, достойные условия жизни и защиту прав. Любые формы насилия или незаконного ограничения свободы недопустимы и будут иметь жесткую правовую оценку», — подчеркнула начальница отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Кировоградской областной прокуратуры Алла Мороз.

Досудебное расследование продолжается.

ОГП прокуратура

