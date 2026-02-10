Понад 11 тисяч скарг за місяць: омбудсман назвав головні проблеми з правами українців

Українці масово скаржаться на порушення прав, каже Дмитро Лубінець.

У січні 2026 року до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло понад 11 тисяч звернень громадян. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, підбиваючи підсумки роботи за місяць.

За його словами, люди звертаються до інституції Омбудсмана, як правило, тоді, коли інші механізми захисту прав уже не дали результату. Загалом у січні було зафіксовано 11 312 звернень, які стосувалися порушень різних категорій прав.

Найбільше звернень надійшло щодо порушення громадянських прав — 10 269. Йдеться, зокрема, про право на звернення та доступ до інформації, судовий захист, свободу та особисту недоторканність.

Проблеми з економічними правами стали підставою для 1 994 звернень — це питання затримки або невиплати заробітних плат, пенсій та інших соціальних виплат.

Ще 1 455 звернень стосувалися соціальних прав, зокрема доступу до медичної допомоги, освіти та соціальних гарантій.

Окрему категорію становили звернення щодо прав дітей — 553 повідомлення про неналежний догляд, порушення безпеки, доступу до освіти та випадки насильства.

Водночас загальна кількість питань, порушених у зверненнях, сягнула 19 109.

Найбільше з них стосувалися:

прав військових, ветеранів, полонених та їхніх родин — 6 420.

права на звернення, доступу до інформації та захисту персональних даних — 1 750.

процесуальних прав і дотримання прав у місцях несвободи — 1 693.

прав людей, постраждалих від збройної агресії проти України — 1 383.

Лубінець навів приклади практичних результатів реагування Офісу Омбудсмана — зокрема, відновлення права внутрішньо переміщених осіб на державні виплати та забезпечення медичної допомоги людині з інвалідністю.

Омбудсман наголосив, що така кількість звернень свідчить про системні проблеми із дотриманням прав людини.

«Коли за місяць надходять тисячі звернень, це означає одне: права людей потребують захисту. Ми бачимо ці проблеми, реагуємо на них і наполягаємо на рішеннях там, де держава не має права мовчати або зволікати», - зазначив Лубінець.

