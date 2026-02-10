Более 11 тысяч жалоб за месяц: омбудсмен назвал главные проблемы с правами украинцев

Украинцы массово жалуются на нарушения прав, говорит Дмитрий Лубинец.

В январе 2026 года в Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило более 11 тысяч обращений граждан. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, подводя итоги работы за месяц.

По его словам, люди обращаются в институт Омбудсмена, как правило, тогда, когда другие механизмы защиты прав уже не дали результата. Всего в январе было зафиксировано 11 312 обращений, касающихся нарушений различных категорий прав.

Больше всего обращений поступило по поводу нарушения гражданских прав — 10 269. Речь идет, в частности, о праве на обращение и доступе к информации, судебной защите, свободе и личной неприкосновенности.

Проблемы с экономическими правами стали основанием для 1 994 обращений — это вопросы задержки или невыплаты заработных плат, пенсий и других социальных выплат.

Еще 1 455 обращений касались социальных прав, в частности доступа к медицинской помощи, образованию и социальным гарантиям.

Отдельную категорию составили обращения по правам детей — 553 сообщения о ненадлежащем уходе, нарушениях безопасности, доступа к образованию и случаях насилия.

В то же время общее количество вопросов, поднятых в обращениях, достигло 19 109.

Больше всего из них касались:

прав военных, ветеранов, пленных и их семей — 6 420.

права на обращение, доступа к информации и защиты персональных данных — 1 750.

процессуальных прав и соблюдения прав в местах несвободы — 1 693.

прав людей, пострадавших от вооруженной агрессии против Украины — 1 383.

Лубинец привел примеры практических результатов реагирования Офиса Омбудсмена — в частности, восстановление права внутренне перемещенных лиц на государственные выплаты и обеспечение медицинской помощи человеку с инвалидностью.

Омбудсмен подчеркнул, что такое количество обращений свидетельствует о системных проблемах с соблюдением прав человека.

«Когда за месяц поступают тысячи обращений, это означает одно: права людей нуждаются в защите. Мы видим эти проблемы, реагируем на них и настаиваем на решениях там, где государство не имеет права молчать или затягивать», — отметил Лубинец.

