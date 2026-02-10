  1. В Украине

Более 11 тысяч жалоб за месяц: омбудсмен назвал главные проблемы с правами украинцев

12:03, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцы массово жалуются на нарушения прав, говорит Дмитрий Лубинец.
Более 11 тысяч жалоб за месяц: омбудсмен назвал главные проблемы с правами украинцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В январе 2026 года в Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило более 11 тысяч обращений граждан. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, подводя итоги работы за месяц.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, люди обращаются в институт Омбудсмена, как правило, тогда, когда другие механизмы защиты прав уже не дали результата. Всего в январе было зафиксировано 11 312 обращений, касающихся нарушений различных категорий прав.

Больше всего обращений поступило по поводу нарушения гражданских прав — 10 269. Речь идет, в частности, о праве на обращение и доступе к информации, судебной защите, свободе и личной неприкосновенности.

Проблемы с экономическими правами стали основанием для 1 994 обращений — это вопросы задержки или невыплаты заработных плат, пенсий и других социальных выплат.

Еще 1 455 обращений касались социальных прав, в частности доступа к медицинской помощи, образованию и социальным гарантиям.

Отдельную категорию составили обращения по правам детей — 553 сообщения о ненадлежащем уходе, нарушениях безопасности, доступа к образованию и случаях насилия.

В то же время общее количество вопросов, поднятых в обращениях, достигло 19 109.

Больше всего из них касались:

  • прав военных, ветеранов, пленных и их семей — 6 420.
  • права на обращение, доступа к информации и защиты персональных данных — 1 750.
  • процессуальных прав и соблюдения прав в местах несвободы — 1 693.
  • прав людей, пострадавших от вооруженной агрессии против Украины — 1 383.

Лубинец привел примеры практических результатов реагирования Офиса Омбудсмена — в частности, восстановление права внутренне перемещенных лиц на государственные выплаты и обеспечение медицинской помощи человеку с инвалидностью.

Омбудсмен подчеркнул, что такое количество обращений свидетельствует о системных проблемах с соблюдением прав человека.

«Когда за месяц поступают тысячи обращений, это означает одно: права людей нуждаются в защите. Мы видим эти проблемы, реагируем на них и настаиваем на решениях там, где государство не имеет права молчать или затягивать», — отметил Лубинец.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

права человека Украина жалобы омбудсмен Дмитрий Лубинец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Правительство предлагает депутатам интегрировать судебно-психиатрическую экспертизу в КУоАП

Законопроект направлен на устранение законодательного пробела, выявленного Европейским судом по правам человека в деле «Заиченко против Украины».

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Декриминализация дисциплинарных нарушений в местах несвободы: опубликован правительственный законопроект

Опубликованный законопроект предусматривает декриминализацию дисциплинарных нарушений осужденных и пересмотр порядка применения изоляционных мер в местах лишения свободы.

Риелторов хотят вывести из «тени»: в Раде готовят новый законопроект

В парламенте планируют изменить правила на рынке аренды жилья, совместив налоговые послабления с регулированием риелторских услуг.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]