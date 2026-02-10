  1. В Україні

На Рівненщині сокирою та молотком вбили п’ятьох переселенців у місці тимчасового проживання — ОГП

10:53, 10 лютого 2026
За попередньою інформацією слідства, 72-річний чоловік убив п’ятьох людей у місці проживання ВПО.
На Рівненщині сокирою та молотком вбили п’ятьох переселенців у місці тимчасового проживання — ОГП
У Рівненській області правоохоронці розслідують убивство п’ятьох людей у місці тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, трагедія сталася вранці 10 лютого у селі Судобичі Дубенського району. Близько 4:00 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи, де нині мешкають переселенці з тимчасово окупованих територій.

На місці події правоохоронці виявили тіла п’ятьох осіб — трьох жінок та двох чоловіків віком від 56 до 81 року — з ознаками насильницької смерті. Усі загиблі були внутрішньо переміщеними особами з Донецької та Кіровоградської областей.

За попередньою інформацією слідства, між потерпілими та 72-річним чоловіком, також переселенцем, виник побутовий конфлікт. Під час сутички він, ймовірно, завдав смертельних ударів сокирою та молотком.

За фактом умисного вбивства кількох осіб відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи, керівництво прокуратури та поліції, встановлюються всі обставини та мотиви злочину.

