  1. В Украине

В Ровенской области топором и молотком убили пятерых переселенцев в месте временного проживания — ОГП

10:53, 10 февраля 2026
По предварительной информации следствия, 72-летний мужчина убил пятерых человек в месте жительства ВПЛ.
В Ровенской области правоохранительные органы расследуют убийство пяти человек в месте временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, трагедия произошла утром 10 февраля в селе Судобичи Дубенского района. Около 4:00 в полицию поступило сообщение о конфликте в помещении бывшей школы, где сейчас проживают переселенцы с временно оккупированных территорий.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тела пяти человек — трех женщин и двух мужчин в возрасте от 56 до 81 года — с признаками насильственной смерти. Все погибшие были внутренне перемещенными лицами из Донецкой и Кировоградской областей.

По предварительной информации следствия, между потерпевшими и 72-летним мужчиной, также переселенцем, возник бытовой конфликт. Во время ссоры он, вероятно, нанес смертельные удары топором и молотком.

По факту умышленного убийства нескольких лиц открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативные группы, руководство прокуратуры и полиции, устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

ОГП полиция Ровно ВПЛ

