Майже 1400 київських будинків залишаються без опалення — Кличко повідомив, що місто планує видачу позик на генератори

Міська влада планує запровадити безвідсоткові позики на генератори для багатоповерхівок, а також надати матеріальну допомогу киянам, чиє житло постраждало через обстріли критичної інфраструктури, розповів Віталій Кличко.

У Києві станом на сьогодні майже 1400 житлових будинків залишаються без теплопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах неможливо підключити до тепла через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. Ще понад 200 будинків у різних районах столиці залишилися без опалення через аварійні пошкодження, які наразі усувають комунальні служби та енергетики.

За словами Кличка, для підтримки мешканців у цій кризовій ситуації Київрада сьогодні має ухвалити рішення про надання позик на придбання генераторів на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Міський голова зазначив, що більшість багатоповерхових будинків Києва не мають достатніх ресурсів для оперативної закупівлі автономних джерел живлення. Тому, за його словами, потрібне запровадження спрощеного та оперативного механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних будинків — шляхом надання цільових безвідсоткових позик на придбання генераторів за рахунок коштів КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва».

Кличко наголосив, що ці позики надаватимуться виключно на закупівлю генераторів. Отримати їх зможуть ОСББ, ЖБК, кооперативні будинки, а також співвласники будинків, у яких не створені ОСББ чи ЖБК.

Позики передбачені під 0% річних терміном до одного року.

Кличко також повідомив, що депутати мають розглянути питання про надання одноразової матеріальної допомоги у 40 000 гривень киянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок аварій на мережах водо- та теплопостачання. Йдеться про випадки, спричинені обстрілами інфраструктури.

